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Политика

Суд отказался аннулировать регистрацию кандидата Алексея Васильева на пост главы Гдовского района

Гдовский районный суд отказался аннулировать регистрацию кандидата Алексея Васильева на должность главы Гдовского района, сообщили Псковскому агентству информации в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Суд рассмотрел дело по административным исковым заявлениям Дмитрия Ашихмина и Виктора Перова к территориальной избирательной комиссии Гдовского района о признании незаконным и отмене решения ТИК о регистрации кандидата на должность главы Гдовского района Алексея Васильева, а также об аннулировании этой регистрации в связи с допущенными, по их мнению, нарушениями при ведении кандидатом предвыборной агитационной деятельности.

Суд, исследовав материалы дела, в удовлетворении административных исковых заявлений отказал.

Решение суда в законную силу не вступило.

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