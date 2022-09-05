Суд отказался аннулировать регистрацию кандидата Алексея Васильева на пост главы Гдовского района

14:35, 05 сентября 2022, ПАИ

Гдовский районный суд отказался аннулировать регистрацию кандидата Алексея Васильева на должность главы Гдовского района, сообщили Псковскому агентству информации в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Суд рассмотрел дело по административным исковым заявлениям Дмитрия Ашихмина и Виктора Перова к территориальной избирательной комиссии Гдовского района о признании незаконным и отмене решения ТИК о регистрации кандидата на должность главы Гдовского района Алексея Васильева, а также об аннулировании этой регистрации в связи с допущенными, по их мнению, нарушениями при ведении кандидатом предвыборной агитационной деятельности.

Суд, исследовав материалы дела, в удовлетворении административных исковых заявлений отказал.

Решение суда в законную силу не вступило.