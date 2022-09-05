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Происшествия

Две кражи велосипедов раскрыла псковская полиция

Полиция раскрыла два дела о хищении велосипедов в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе МВД России по Псковской области.

По версии следствия, в Опочке ночью 2 сентября из подъезда многоквартирного дома на улице Красных Командиров был похищен велосипед. Сотрудники МВД провели необходимые оперативно-разыскные мероприятия и установили личность подозреваемого. Им оказался мужчина без определенного места жительства 1965 года рождения. Похищенный им велосипед обнаружен и изъят. Возбуждено уголовное дело.

Ещё одна кража велосипеда была раскрыта в Пскове днём 4 сентября - пропал велосипед, припаркованный у Гремячей башни. По горячим следам полицейские смогли определить похитителя. Им оказался житель региона 1977 года рождения. Похищенный велосипед был изъят. Возбуждено уголовное дело.

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