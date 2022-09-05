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Происшествия

Передано в суд уголовное дело в отношении владельца перевернувшегося на Толбе катера

Псковская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело о нарушении правил безопасности движения внутреннего водного транспорта, повлекшем смерть человека. Речь идёт о случае, произошедшем на реке Толбе 15 февраля. Тогда в результате происшествия погиб мужчина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Псковская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении судоводителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, 15 февраля 2022 года собственник маломерного моторного судна особой конструкции «Бриз-600» с восьмью пассажирами на борту следовал по акватории реки Толбы к острову им. Залита. Он не соблюдал безопасный скоростной режим, не справился с управлением и выехал на покрытый льдом участок реки. Судно перевернулось и затонуло

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Псковский районный суд Псковской области.

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