Публикуем видео с места трагической гибели мужчины на реке Большая Толба
Публикуем видео с места трагической гибели мужчины на реке Большая Толба.
Напомним, 15 февраля люди ехали на аэросанях по льду реки хоронить своего знакомого на остров Залита. Транспорт перевернулся, и пассажиры оказались в воде. Одному из них выбраться не удалось. Спасатели в этот же день обнаружили тело утонувшего мужчины.
Владелец ушедших под воду аэросаней купил их несколько месяцев назад. Транспортное средство не было поставлено на учёт, водительского удостоверения об управлении аэросанями у владельца не было.
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15 февраля 2022
Владелец ушедших под воду аэросаней в Псковском районе купил их несколько месяцев назад