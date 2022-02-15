Публикуем видео с места трагической гибели мужчины на реке Большая Толба

22:21, 15 февраля 2022, ПАИ

Публикуем видео с места трагической гибели мужчины на реке Большая Толба.

Напомним, 15 февраля люди ехали на аэросанях по льду реки хоронить своего знакомого на остров Залита. Транспорт перевернулся, и пассажиры оказались в воде. Одному из них выбраться не удалось. Спасатели в этот же день обнаружили тело утонувшего мужчины.

Владелец ушедших под воду аэросаней купил их несколько месяцев назад. Транспортное средство не было поставлено на учёт, водительского удостоверения об управлении аэросанями у владельца не было.