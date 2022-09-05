Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Печорском районе стартовала шестая смена форума «Истоки»

Начало форума. Фото: Печорская правда

В паломническом центре Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря начала работать шестая смена форума «Истоки». Об этом сообщает корреспондент газеты «Печорская правда». На этот раз смена посвящена истории и историкам. На неё приехали преподаватели истории, студенты исторических факультетов, педагоги из различных регионов России.

Цель смены – выработка новых форматов изучения истории и новых форм взаимодействия между представителями не только исторической науки, но и представителями учёного сообщества, которое связано с сопряжёнными науками.

«Российское военно-историческое общество будет содействовать появлению различных проектов и готово поддержать все здравые инициативы, которые будут исходить от участников форума», – сказал исполнительный директор РВИО Виталий Мартынюк.

После выступления спикеров были вопросы из зала. Они касались необходимости единого кейса преподавания истории, единого подхода к разработке учебников по истории, а также создания школьных музеев. Эти вопросы также включены в работу форума.

Напомним, что работа федерального молодёжного историко-культурного форума «Истоки» названа экспертами одним из главных событий августа 2022 года.

Вопросы из зала. Фото: Печорская правда.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

05 сентября 2022

В Печорском районе стартовала шестая смена форума «Истоки»
05 сентября 2022

Экологическая тропа для туристов появится в Локнянском районе
05 сентября 2022

У фестиваля театрального искусства «В Себеж к Гердту» появился сайт

05 сентября 2022

В Пскове откроется выставка «История скульптуры на ощупь»

05 сентября 2022

Стала известна программа сентябрьского фестиваля «Осень в Михайловском»
05 сентября 2022

Костёр стал причиной лесного пожара
05 сентября 2022

ФОТОРЕПОРТАЖ Выставка о первом российском императоре
05 сентября 2022

Диетолог рассказал, сколько раз в день нужно есть пожилым людям

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...