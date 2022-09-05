В Печорском районе стартовала шестая смена форума «Истоки»

21:04, 05 сентября 2022, ПАИ

В паломническом центре Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря начала работать шестая смена форума «Истоки». Об этом сообщает корреспондент газеты «Печорская правда». На этот раз смена посвящена истории и историкам. На неё приехали преподаватели истории, студенты исторических факультетов, педагоги из различных регионов России.

Цель смены – выработка новых форматов изучения истории и новых форм взаимодействия между представителями не только исторической науки, но и представителями учёного сообщества, которое связано с сопряжёнными науками.

«Российское военно-историческое общество будет содействовать появлению различных проектов и готово поддержать все здравые инициативы, которые будут исходить от участников форума», – сказал исполнительный директор РВИО Виталий Мартынюк.

После выступления спикеров были вопросы из зала. Они касались необходимости единого кейса преподавания истории, единого подхода к разработке учебников по истории, а также создания школьных музеев. Эти вопросы также включены в работу форума.

Напомним, что работа федерального молодёжного историко-культурного форума «Истоки» названа экспертами одним из главных событий августа 2022 года.