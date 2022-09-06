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Общество

ФОТОФАКТ Необычные грибы обнаружили в псковском лесу

В лесах Псковской области снова обнаружили необычный гриб. Фотография находки опубликована в группе «Грибы и грибники Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

Фото из группы 'ВКонтакте' 'Грибы и грибники Псковской области'

«Народ из-за отсутствия грибов скоро мох начнет собирать», - пошутил участник группы в ответ на вопрос о том, что за гриб изображён на фотографии. «Красиво! Это что-то из рогатиков», - заметил другой пользователь.

Фото из группы 'ВКонтакте' 'Грибы и грибники Псковской области'

Большинству грибников грибы рогатики известны под названием «оленьи рожки» или «ежовики». Некоторые называют их лесными кораллами за сходство внешнего вида. Рогатики живут на старой гнилой древесине или лесной подстилке. Некоторые виды этих грибов являются съедобными и приятными на вкус, но большинство грибников относятся к ним с подозрением и не рассматривают как объект тихой охоты.

Ядовитые грибы среди рогатиков отсутствуют, однако часть из них имеют отталкивающий запах или горечь во вкусе, поэтому считаются несъедобными.

Ранее сообщалось, что в псковском лесу найден редкий гриб под названием гепиния гельвеллоидная.

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