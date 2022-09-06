Серию роликов для музея оккупации создают в Псковской области

09:17, 06 сентября 2022, ПАИ

Как идет формирование экспозиции нового музея истории оккупации в Пскове, рассказали сотрудники Государственного архива Псковской области в своем Telegram-канале.

Архив совместно с актерами Великолукского драматического театра создает серию роликов. Это показания свидетелей происходившего тогда на территории современной Псковской области. В воплощении проекта в жизнь помогают актеры: Елена Владимирова, Василий Владимиров, Максим Лачков, Юрий Савельев, Елизавета Вислобокова, Александр Васильев, Оксана Бугаец.

Видеоматериалы помогут посетителям музея совершить путешествие в прошлое, уверены сотрудники архива.

Музей будет находиться в здании на улице Ленина, 3. Здесь в годы оккупации размещалась эстонская полиция безопасности и СД, а в полуподвальных помещениях располагались «камеры следственной тюрьмы».