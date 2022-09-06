Прививочная кампания против гриппа стартовала в России
Старт всероссийской прививочной кампании против гриппа дала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в рамках Восточного экономического форума 5 сентября, сообщает ТАСС.
«Мы в очередной раз объявляем старт вакцинации против гриппа», – сказала она.
По словам Анны Поповой, предстоящий эпидемический сезон по гриппу будет достаточно напряжённым. Согласно постановлению главного санитарного врача, в России необходимо привить от гриппа более 60 % населения, добавила глава Роспотребнадзора.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что вакцину от гриппа закупили и поставили во все регионы РФ.
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