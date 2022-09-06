Прививочная кампания против гриппа стартовала в России

09:43, 06 сентября 2022, ПАИ

Старт всероссийской прививочной кампании против гриппа дала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в рамках Восточного экономического форума 5 сентября, сообщает ТАСС.

«Мы в очередной раз объявляем старт вакцинации против гриппа», – сказала она.

По словам Анны Поповой, предстоящий эпидемический сезон по гриппу будет достаточно напряжённым. Согласно постановлению главного санитарного врача, в России необходимо привить от гриппа более 60 % населения, добавила глава Роспотребнадзора.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что вакцину от гриппа закупили и поставили во все регионы РФ.