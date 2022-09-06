Пригласительные на «Михайловский бастион» могут получить псковичи с 7 сентября

17:42, 06 сентября 2022, ПАИ

Пригласительные билеты на гала-концерт военно-музыкального фестиваля духовых оркестров «Михайловский бастион» можно получить в кассе Псковской областной филармонии уже завтра, 7 сентября. Об этом сообщает Театрально-концертная дирекция региона в своей группе «ВКонтакте».

Фестиваль духовых оркестров «Михайловский бастион» пройдёт с 9 по 10 сентября на стадионе «Машиностроитель». На сцену фестиваля выйдут 350 артистов и музыкантов из Москвы, Санкт-Петербурга, Рязани, Тулы и Пскова.

Ранее сообщалось, что центральным участником одного из номеров будет псковский оркестр «Геликон».