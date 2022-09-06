«Шанс» просит о помощи в строительстве приюта в Пскове

17:25, 06 сентября 2022, ПАИ

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Приюту «Шанс» необходима помощь в строительстве нового места для содержания собак. Об этом рассказала руководитель АНЗО «Шанс» Мария Величко в эфире радиостанции «7НЕБО».

Приют «Шанс» расположен на улице Советской Армии, 5б, на данный момент в нём содержится 240 собак. В связи с этим приют принял решение расширяться, и теперь необходима помощь на стройке.

Стройка проходит на улице Новаторов, 8в каждую субботу. Сейчас там планируется сделать 80 будок для нового приюта. Для этого необходимы доски, пенополистирол, саморезы 51-е по дереву и четырёхмиллиметровая фанера.

«Любой материал — мы с удовольствием примем пожертвование. Это необязательно должны быть деньги, как говорят, самый ценный подарок — это время. Придите к нам, помогите, потому что сейчас мы строим приют силами 10-12 энтузиастов», — рассказала Мария Величко.

Руководитель «Шанса» также отметила, что помощь требуется и в приюте на Советской. Любой желающий может погулять с собаками или просто принести крупу, мясные продукты, консервы. Обитателям приюта также всегда необходимы одеяла и покрывала.

Ознакомиться с более подробной информацией и договориться об удобном времени для помощи приюту можно через сообщения группы «Шанс» в соцсети «ВКонтакте».