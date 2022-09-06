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Общество

Как будет работать общественный штаб по наблюдению за выборами, рассказала Наталья Горбачёва

Как будет работать общественный штаб по наблюдению за выборами в Псковской области при Общественной палате региона рассказала Псковскому агентству информации руководитель общественного штаба Наталья Горбачёва.

Она напомнила, что голосование будет проходить 9, 10 и 11 сентября, поэтому общественный штаб будет работать все эти дни. При этом Наталья Горбачёва уточнила, что общественный штаб окончательно завершит свою работу только тогда, когда огласят результаты выборов.

Наталья Горбачёва также сообщила, что при штабе организуют горячую линию для наблюдателей на выборах. Граждане смогут звонить 9, 10 и 11 сентября с 8:00 до 20:00 по телефону (8 8112) 72-16-10.

Отметим, что общественный штаб будет находиться непосредственно в помещении Общественной палаты области (Псков, улица Советская, 15а, первый этаж, отдельный вход).

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