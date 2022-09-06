Первые псковские экскурсоводы начали прохождение квалификационной аттестации

22:00, 06 сентября 2022, ПАИ

5 сентября в Пскове состоялось первое заседание комиссии по аттестации экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков. Об этом сообщили в комитете по туризму Правительства Псковской области.

Комиссией были подняты организационные вопросы, рассматривались теоретические и практические задания для прохождения аттестации, а также был выбран председатель комиссии.

Напоминаем, с 1 сентября 2022 года вступили в законную силу правовые акты, которыми устанавливается требование об аттестации экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков, порядок проведения и требования к аттестуемым лицам.



Для прохождения аттестации соискателям необходимо предоставить пакет документов, оплатить государственную пошлину в размере 1300 рублей, пройти тестирование и практическое задание. Аттестат экскурсовода (гида) и гида-переводчика выдаётся сроком действия на 5 лет.



Удостоверения экскурсоводов, выданные органом власти Псковской области в сфере туризма, действуют до окончания срока, на который они были выданы, но не позднее 1 января 2024 года.



Вся информация о прохождении аттестации размещена на сайте Комитета по туризму Псковской области.