Графические рисунки обнаружили в башне Псково-Печерского монастыря

12:49, 07 сентября 2022, ПАИ

Обнаруженные в башне Верхних решёток Псково-Печерского монастыря графические рисунки могут стать частью музейной экспозиции. Об этом сообщила ГТРК «Псков».

Рисунки на военную тематику зафиксировали специалисты АНО «Возрождение» во время предреставрационных исследований архитектурного ансамбля обители. Они нанесены на штукатурку внутренних стен башни. На нескольких ярусах размещены изображения пушек, герба России с двуглавым орлом, кораблей. Рисунки выполнены, предположительно, кем-то из стрельцов Петровского гарнизона, который располагался в крепости в период подготовки к Северной войне. Изображения датируются приблизительно 1701 годом. Это время, когда по указу Петра Первого была надстроена башня Верхних решёток. Рисунки выполнены по свежей известковой штукатурке.

«Если говорить про приспособление верхних решёток, то там была выдвинута концепция с воссозданием подъёмного механизма и входа ручья, с поэтажной экспозицией, начиная от ХVI века вплоть до Великой Отечественной войны. На самом верхнем этаже приспособить. Тем самым дать посетительскую функцию, которая будет востребована. Если говорить про наши корни, они возрождаются, можно так сказать», — сообщил автор проекта реставрации, архитектор-реставратор первой категории (Санкт-Петербург) Михаил Фриновский.

Ранее сообщалось, что в Псково-Печерском монастыре планируют воссоздать кровлю шатра башни Верхних решёток (XVI век) и отреставрировать Дозорную избу.