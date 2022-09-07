Детский игровой комплекс установят в парке Победы в Острове

11:24, 07 сентября 2022, ПАИ

Новый детский игровой комплекс установят в парке Победы в Острове до 1 ноября. Как сообщили в районной администрации, сегодня, 7 сентября, строители приступят к демонтажу старой площадки.

На месте действующей детской площадки установят новый игровой комплекс. Вместо естественного песочного грунта там появится травмобезопасное резиновое покрытие. Элементы игровой площадки из парковой зоны установят в районе улицы Меркурьева у домов № 4, 6, 8, где уже начаты работы по подготовке основания площадки.

Отметим, что с предложением установить новый детский игровой комплекс в парке Победы глава Островского района Дмитрий Быстров обратился к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову во время его рабочего визита в муниципалитет.