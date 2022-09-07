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Псковский нарколог рассказал, существует ли безопасная доза алкоголя

Существует ли такое понятие, как «безопасная доля алкоголя», рассказал заведующий диспансерным отделением Псковского областного клинического центра психиатрии и наркологии, врач – психиатр-нарколог Сергей Кремс на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 7 сентября.

Он обратил внимание, что не существует ни одного научного исследования, которое подтвердило бы, что небольшое количество алкоголя полезно.

«Мы, наверное, можем говорить аккуратно, что с определёнными небольшими дозами алкоголя наш организм способен справиться без последствий», — уточнил он. 

Врач выразил опасение, что в России немногие знают о безопасной дозе алкоголя и следят за этим.

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