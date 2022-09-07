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Политика

Президент России выступил против ответа «плевком» на визовые ограничения

Президент России Владимир Путин во время выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил, что он против того, чтобы отвечать «плевком» на визовые ограничения для российских граждан, сообщает ТАСС.

«Сергей Викторович Лавров на меня рассердится, наверное, потому что МИД всё время действует зеркально: «нам плюнули, мы тоже должны ответить плевком и так далее, нам визы закрыли, и мы тоже должны закрыть визы». Не нужно ничего делать, что не отвечает нашим интересам», – заявил Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что Россия не собирается закрываться от европейских граждан и бизнеса.

«Мы не должны в туристической сфере ничего делать того, что противоречит нашим интересам. Мы заинтересованы в том, чтобы молодые люди приезжали и учились у нас. Мы заинтересованы в том, чтобы бизнес приезжал сюда и работал, несмотря на все ограничения. А таких бизнесменов очень много, которые любят Россию, доверяют ей и хотят здесь работать. Welcome, пожалуйста, пускай приезжают и работают», – сказал он.

Россия не будет сама обрывать эти контакты. Страны же, которые делают это, ограничивают не Россию, а самих себя, подчеркнул Владимир Путин.

Напомним, что в середине августа власти Латвии захотели ограничить въезд в страну по «шенгену» для россиян. К концу августа на совете глав МИД ЕС была достигнута договорённость, что граничащие с Россией страны могут устанавливать запрет на въезд россиян по шенгенским визам. В начале сентября верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что факт наличия шенгенской визы не гарантирует россиянам въезд в Евросоюз.

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