Лопатой наградили стружанку, вырастившую томат «Вова Путин»

14:42, 07 сентября 2022, ПАИ

О томатах сорта «Вова Путин» рассказала Псковскому агентству информации одна из победительниц конкурса «Самый-самый помидор» Светлана Яковлева.

Жительница Струго-Красненского района прислала на конкурс фотографию необычного помидора и получила в качестве приза садовую лопату, которая, по словам женщины, «в хозяйстве всегда пригодится».

Светлана Яковлева выращивает самые разнообразные культуры, которые, как она заметила, растут ничуть не хуже помидоров.

Ранеесообщалось, что в конкурсе «Самый-самый помидор» определены победители во всех номинациях.