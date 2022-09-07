Псковичи за час разобрали первую партию пригласительных на «Михайловский бастион»

15:00, 07 сентября 2022, ПАИ

400 билетов на фестиваль духовых оркестров «Михайловский бастион» разобрали псковичи за первый час работы кассы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковской областной филармонии.

Всего будет выпущено две тысячи пригласительных, 400 из которых уже забрали зрители. К 16:00 в кассе появятся ещё 170 билетов. К вечеру поступят оставшиеся билеты.

Напомним, что фестиваль «Михайловский бастион» пройдёт на стадионе «Машиностроитель».