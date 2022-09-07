Псковичи за час разобрали первую партию пригласительных на «Михайловский бастион»
400 билетов на фестиваль духовых оркестров «Михайловский бастион» разобрали псковичи за первый час работы кассы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковской областной филармонии.
Всего будет выпущено две тысячи пригласительных, 400 из которых уже забрали зрители. К 16:00 в кассе появятся ещё 170 билетов. К вечеру поступят оставшиеся билеты.
Напомним, что фестиваль «Михайловский бастион» пройдёт на стадионе «Машиностроитель».
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