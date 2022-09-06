Сводный оркестр ВДВ из Москвы выступит на фестивале «Михайловский бастион» в Пскове

14:53, 06 сентября 2022, ПАИ

10 сентября в Пскове пройдёт гала-концерт первого военно-музыкального фестиваля духовых оркестров «Михайловский бастион» на стадионе «Машиностроитель». В нём примет участие сводный оркестр воздушно-десантных войск совместно с ансамблем песни и пляски ВДВ России, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

Творческий коллектив возглавляет музыкант и дирижёр подполковник Владислав Твёрдый.

Вход на гала-концерт на стадионе «Машиностроитель» по пригласительным билетам, которые будут доступны в кассе областной филармонии с 7 сентября.