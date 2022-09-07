Выставка, посвящённая Александру Бологову, открылась в псковском музее

16:43, 07 сентября 2022, ПАИ

В Псковском музее-заповеднике открылась выставка, посвящённая юбилею советского и российского писателя, поэта Александра Александровича Бологова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

На выставке посетители ознакомятся с документами, личными вещами, наградами, отражающими писательский труд и процесс творчества Александра Бологова.

Ранее сообщалось, что 7 сентября 2022 года исполняется 90 лет со дня рождения советского и российского писателя, поэта, редактора, члена Союза писателей, члена и секретаря правления Союза писателей России, председателя Псковского областного отделения Союза писателей России Александра Бологова.

Выставка работает в фойе второго этажа музея по адресу: улица Некрасова, 7. Вход свободный.