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Из-за резкого похолодания в Псковской области начнётся протапливание домов

Из-за резкого похолодания в Псковской области начнётся протапливание домов и социальных объектов. Такая информация прозвучала на совещании по подготовке муниципалитетов области к отопительному сезону 2022-2023 годов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства региона.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заметил, что «осень началась строго по расписанию». Он обратил внимание своего заместителя Василия Осипова и председателя регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергея Грахова, что все плановые мероприятия на инфраструктурных объектах и инженерных сетях надо завершить в кратчайшие сроки. Вопрос особо важный в свете роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусной инфекцией.

Об общей ситуации по направлению доложил Сергей Грахов. Регион готов к отопительному сезону на 87 %. Это превышает уровень прошлого года. Высокая степень готовности отмечается в Пскове и Великих Луках, Палкинском, Себежском, Локнянском, Порховском, Пушкиногорском, Красногородском районах.

В настоящее время проводится основной объём проверок потребителей тепловой энергии. В целом по области около 40 % из них получили паспорта готовности.

В отдельных муниципалитетах продолжаются ремонты. К примеру, в Бежаницах предполагается завершить замену котла на одной из котельных до 15 сентября. Михаил Ведерников поручил держать каждый объект на особом контроле до полного завершения работ.

«Когда мы подключим основных потребителей и сколько для этого нужно времени?» – спросил губернатор.

Василий Осипов заметил, что вопрос начала отопительного сезона будет проработан с каждым муниципалитетом в индивидуальном порядке.

«Большинству районов ничего не мешает уже сейчас начать периодическое протапливание и подключить объекты социальной сферы, – заметил вице-губернатор. Что касается погоды – прогнозы говорят о том, что во второй декаде сентября ожидается потепление, а в третью декаду температура снова снизится».

«Проконтролируйте муниципалитеты в вопросе периодического протапливания. Надо сейчас всю работу провести, чтобы к третьей декаде сентября мы были готовы. Когда на улице станет холодно, у людей в домах должно быть тепло», – поставил задачу Михаил Ведерников. Он также дал поручение руководителям социального блока, чтобы подведомственные учреждения направили заявки на подачу тепла.

Отметим, что отопительный сезон должен начинаться не позже 15 октября или в том случае, если температура меньше +8 градусов держится не менее пяти дней. Уже сегодня отопительный сезон начался в Дедовичском районе.

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ФОТОФАКТ Минимализм в дедовичской библиотеке

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