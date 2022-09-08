Власти не исключают смещения сроков подачи тепла в дома псковичей

07:53, 08 сентября 2022, ПАИ

Относительно начала отопительного сезона в Пскове администрация города ориентируется на такие даты: 15 сентября подачу тепла начнут в социальных учреждениях, 19 сентября – в жилом фонде. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин.

«Но всё зависит от погодных условий. Ориентир – среднесуточная температура. Если в течение 5 дней она ниже +8 градусов, то в дома подается тепло. С начала сентября среднесуточная температура ниже +8 была лишь один день, 4 сентября, и составила +7,8 градуса. Прогноз пока положительный», – отметил глава администрации города.

При ухудшении погодных условий тепло поступит в дома раньше указанных дат, уточнил Борис Елкин.