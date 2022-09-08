Александр Котов поздравил псковских финансистов с профессиональным праздником

10:20, 08 сентября 2022, ПАИ

С профессиональным праздником и 220-летием образования Министерства финансов России поздравил псковских финансистов председатель областного Собрания депутатов Александр Котов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Александр Котов отметил, что к юбилейной годовщине Минфин России возродил ведомственную награду, которая называется «За трудолюбие и искусство». «Это наименование ёмко характеризует деятельность специалистов финансовой сферы. Финансовая служба – прежде всего команда профессионалов, но «цифры» – только часть работы. Эффективное управление финансами невозможно без глубокого понимания социально-экономических процессов, каждодневной вовлечённости в происходящее и умения мыслить на перспективу, человеческой порядочности, кропотливости и усердия», – заметил спикер Собрания.

Он также подчеркнул, что депутаты регионального парламента непосредственно включены в бюджетный процесс и изнутри знают, насколько сложной, трудоёмкой и напряжённой является работа по формированию и принятию бюджета области. «Благодаря высокой профессиональной компетентности финансистов региона, а также активному личному участию губернатора Михаила Ведерникова по привлечению федеральных средств доходная часть регионального бюджета неизменно растёт, превысив отметку в 50 млрд рублей», – подчеркнул Александр Котов.

Спикер областного Собрания добавил, что сегодня перед финансовой сферой стоят беспрецедентные вызовы, связанные с санкционным давлением на Россию. «Уверен, высочайшая профессиональная компетенция финансистов как федерального, так и регионального уровня позволит достойно справиться со всеми сложностями и минимизировать последствия недружественных действий. От всего сердца желаю специалистам и ветеранам финансовой службы области успешной работы, здоровья и благополучия!» – заключил Александр Котов.