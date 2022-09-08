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Общество

В Палкинском районе задумались о создании одежды из собственного льна

Фото: Исполняющий обязанности главы Палкинского района Василий Раков

В Палкинском районе планируют изготавливать одежду из собственного льна, пишет газета «Льновод».

В настоящее время идёт работа по уборке льна. По словам механизатора, убрать его нужно за неделю, так как если он перележит, то волокно будет рваться.

Также он заметил, что урожай можно считать хорошим. Собранные семена планируют посеять на следующий год, вводя в севооборот и новые целинные земли.

Фото: Исполняющий обязанности главы Палкинского района Василий Раков

Напомним, что минувшей весной в Палкинском районе произошло историческое событие. У деревни Сопки на площади около 50 гектаров посеяли лён-долгунец. Предварительно провели культурно-технические работы, подыскивали почву, ведь долгие годы земля не обрабатывалась.

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