Гимн России будут исполнять перед открытием избирательных участков в Псковской области

12:47, 08 сентября 2022, ПАИ

Гимн России будут исполнять перед открытием избирательных участков в Псковской области в дни голосования. Об этом сообщил председатель облизбиркома Игорь Сопов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 8 сентября.

«Главная особенность этого года – на всех избирательных участках в 8:00 будет играть государственный гимн Российской Федерации», – отметил Игорь Сопов.

Напомним, голосование на выборах в Псковской области будет проходить три дня: 9, 10 и 11 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8:00 до 20:00.

В Псковской области пройдёт 30 избирательных кампаний: выборы пяти глав муниципальных образований: Гдовского, Дедовичского, Островского, Палкинского, Плюсского районов, 23 избирательные кампании по выборам депутатов – замещается 372 мандата по всей области, дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов городского поселения «Печоры» 2-го созыва по одномандатным избирательным округам № 1 и № 9, дополнительные выборы депутата сельского поселения «Туричинская волость» 2-го созыва по многомандатному избирательному округу № 4.