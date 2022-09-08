До 18 градусов прогреется воздух в Псковской области 9 сентября

13:21, 08 сентября 2022, ПАИ

Переменная облачность без осадков ожидается в Псковской области 9 сентября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального управления МЧС.

Будет дуть восточный и юго-восточный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит 0…-3 градуса, по северу области прогнозируется от 0 до +2 градусов, днём +13…+18 градусов.

Атмосферное давление будет выше нормы.