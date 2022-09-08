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Общество

65 млн рублей грантовых средств привлекли в Псковскую область с начала года

65 млн рублей грантовых средств смогли привлечь в Псковскую область за восемь месяцев этого года. Такая информация прозвучала на рабочей встрече губернатора Михаила Ведерникова с врио начальника управления общественных проектов и молодёжной политики правительства региона Натальей Скачковой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного правительства.

Наталья Скачкова доложила главе региона о результатах работы в сфере государственной молодёжной политики. В частности, она рассказала о крупных молодёжных проектах, которые реализованы на территории области, а также об участии псковской молодёжи во всероссийских форумных кампаниях.

Михаил Ведерников обратил внимание, что форумы – это не только возможность для молодёжи проявить себя, получить новые опыт и знания, но и привлечь дополнительные средства для развития региона. Губернатор спросил, сколько в этом году уже удалось получить средств грантовой поддержки по линии молодёжной политики. Наталья Скачкова ответила, что за восемь месяцев в регион привлекли 65 млн рублей грантовых средств, что чуть больше показателя за аналогичный период прошлого года, впереди ещё несколько крупных грантовых конкурсов.

В продолжение встречи руководитель управления также сообщила о старте работы регионального сервиса оказания психологической онлайн-помощи подросткам «Чат помощи». Он работает в социальной сети «ВКонтакте». «В группе ненавязчиво проводится профилактическая и просветительская работа с молодёжью, а также психологические текстовые и онлайн-консультации. Все беседы конфиденциальны. Уже проведено 25 консультаций», – рассказала Наталья Скачкова.

В завершение рабочей встречи глава региона поинтересовался деятельностью некоммерческого сектора. По словам Натальи Скачковой, это направление в области активно развивается. В рамках мероприятий по популяризации НКО в августе в Пскове прошёл фестиваль некоммерческих организаций. В нём приняли участие 50 НКО, посетили мероприятие более тысячи человек.

В сентябре совместно с ПсковГУ запустят новый профиль магистерской программы по направлению «социальное проектное управление в НКО». «Это уникальный образовательный продукт, аналогичных которому нет в других субъектах РФ. Курс направлен на обучение управленцев, которые смогут грамотно выстроить работу по реализации общественных инициатив. На этот год предусмотрено 15 бюджетных мест», – проинформировала Наталья Скачкова.

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