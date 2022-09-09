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Общество

Веломаршрут «Псков - Печоры» проработают с учётом дизайн-кода муниципалитетов

На совещании в Правительстве Псковской области обсудили создание велодорожек от Пскова до Печор. Фото пресс-служба Правительства Псковской области.

Глава региона Михаил Ведерников на рабочем совещании обсудил детали проекта по созданию сети велодорожек от Пскова до Печор, а также существующую систему туристской навигации, сообщил он в своём Telegram-канале. 

Концепция предполагает, что веломаршрут пройдёт как вдоль региональных автодорог, так и федеральной трассы. Ориентировочно его протяженность составит более 160 км. 

«Проект масштабный и амбициозный, поэтому его необходимо разбить на отдельные этапы. В том числе нужно составить дорожную карту создания сопутствующей инфраструктуры и продумать продвижение нового проекта с туроператорами. Отдельно проанализируем возможность привлечения федеральных средств на реализацию маршрута», — отметил Михаил Ведерников.

В части туристской навигации все основные элементы должны соответствовать национальному стандарту, принятому на федеральном уровне. 

«В некоторых муниципалитетах информационных знаков явно недостаточно либо они не соответствуют современным требованиям. Продумаем решение этой проблемы, учитывая федеральные стандарты и наши дизайн-коды», — предложил глава Псковской области.

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