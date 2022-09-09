В Пскове побит минимальный температурный рекорд
9 сентября в Пскове абсолютный минимум температуры воздуха составил -1 градус. В 1975 году он был -0,5 градуса.
То есть в Пскове сегодня зафиксирована самая низкая ночная температура за весь период инструментальных наблюдений, отметила руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова.
Посмотреть фоторепортаж «Осень по расписанию» можно здесь.
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