В Пскове побит минимальный температурный рекорд

10:14, 09 сентября 2022, ПАИ

9 сентября в Пскове абсолютный минимум температуры воздуха составил -1 градус. В 1975 году он был -0,5 градуса.

То есть в Пскове сегодня зафиксирована самая низкая ночная температура за весь период инструментальных наблюдений, отметила руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова.

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