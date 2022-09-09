Псковский губернатор рассказал об ожиданиях от сотрудничества с компанией «Новапорт холдинг»

10:21, 09 сентября 2022, ПАИ

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 9 сентября рассказал, что ждёт регион от сотрудничества с компанией «Новапорт холдинг».

«Мы сложно шли к запуску аэропорта [«Княгиня Ольга» - ПАИ], много было долгов. Компания «Новапорт» – один из крупнейших в России сетей региональных аэропортов. Для нас главная стратегическая задача – чтобы аэропорт сохранился как аэропорт, чтобы он гарантированно работал как пассажирский, чтобы была программа: расширялся авиапоток и маршрутная сеть», — отметил глава региона.

Компания «Новапорт холдинг» российского предпринимателя Романа Троценко специализируется на реализации комплексных программ развития аэропортов. Организация приобрела 74 % в капитале Псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга», оставшиеся 26 % компании находятся в собственности Псковской области.