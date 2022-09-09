Количество авиарейсов из Пскова в Москву увеличится до 10 в неделю

10:42, 09 сентября 2022, ПАИ

Из Пскова в Москву будет выполняться 10 рейсов в неделю, сообщил на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации заместитель генерального директора холдинга «Новапорт» по Северо-Западному кластеру, генеральный директор аэропорта Калининград (Храброво) Александр Корытный.

«Мы достигли договорённости: по пятницам и воскресеньям будут дополнительные рейсы в Москву, а с ноября добавится ещё один рейс в Москву, то есть у нас будет 10 рейсов в Москву в неделю», — уточнил он.

Ранее сообщалось, что расписание самолётов, летающих по маршруту Псков – Москва, изменится.