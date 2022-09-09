Михаил Ведерников объяснил отсутствие роста пассажиропотока в аэропорту Пскова
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации объяснил отсутствие роста пассажиропотока в аэропорту Пскова.
По итогам 2022 года пассажиропоток псковского аэропорта прогнозируется на уровне прошлого года или с превышением на 2-3 %, уточнил глава региона. По его словам, статистику серьёзно подорвало вынужденное закрытие авиарейсов в Анапу и Симферополь.
Ранее сообщалось, что Псковская область готова увеличить субсидии на новые авиамаршруты до 200 млн рублей.
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