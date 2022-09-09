Более 2,5 км новых тротуаров появится на Запсковье до сентября 2024 года

12:34, 09 сентября 2022, ПАИ

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Более 2,5 км новых тротуаров появится на Запсковье до сентября 2024 года, сообщил Борис Елкин в своём Telegram-канале.

В настоящее время заключён контракт на устройство недостающих пешеходных дорожек на улице Шоссейной. Работы будут проводиться от улицы Алмазной до улицы Окольной на участке протяжённостью 1 км 134 м.

Подрядная организация подготовит основание для будущих тротуаров и установит бортовой камень. Пешеходные дорожки будут заасфальтированы, часть тротуара будет выполнена из тротуарной плитки. На них установят плиты для отвода воды и тактильную плитку. Кроме того, будут обустроены посадочные площадки с урнами и скамейками.

Также на стадии подписания находится контакт на устройство тротуаров на улице Ижорского Батальона от дома № 15 до улицы Алёхина и от дома № 57а до разворотной площадки. Здесь участок строительства составит более 1,5 км.