Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более 2,5 км новых тротуаров появится на Запсковье до сентября 2024 года

Более 2,5 км новых тротуаров появится на Запсковье до сентября 2024 года, сообщил Борис Елкин в своём Telegram-канале.

В настоящее время заключён контракт на устройство недостающих пешеходных дорожек на улице Шоссейной. Работы будут проводиться от улицы Алмазной до улицы Окольной на участке протяжённостью 1 км 134 м.

Подрядная организация подготовит основание для будущих тротуаров и установит бортовой камень. Пешеходные дорожки будут заасфальтированы, часть тротуара будет выполнена из тротуарной плитки. На них установят плиты для отвода воды и тактильную плитку. Кроме того, будут обустроены посадочные площадки с урнами и скамейками.

Также на стадии подписания находится контакт на устройство тротуаров на улице Ижорского Батальона от дома № 15 до улицы Алёхина и от дома № 57а до разворотной площадки. Здесь участок строительства составит более 1,5 км.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

09 сентября 2022

Михаилу Ведерникову презентовали обновлённые ТВ и радиостудию медиахолдинга
09 сентября 2022

О впечатлениях от детского форума в Москве рассказала псковская ученица
09 сентября 2022

ФОТОФАКТ Большой баклан в псковском парке
09 сентября 2022

Наталья Юрченко проголосовала на выборах в Псковскую гордуму
09 сентября 2022

Схема движения изменится на месяц на улице Кузбасской Дивизии в Пскове
09 сентября 2022

Программа «Первый на седьмом» с Михаилом Ведерниковым выйдет сегодня в эфире «7 НЕБА»
09 сентября 2022

О плюсах и минусах лечения в инфекционке рассказали великолучане
09 сентября 2022

Дом Беклешова приглашает посетить мероприятия проекта «Пушкин и его друзья»

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...