ФОТОФАКТ Большой баклан в псковском парке

13:55, 09 сентября 2022, ПАИ

Большой баклан снова замечен в Финском парке Пскова. Фотографией поделилась на своей странице в соцсети «ВКонтакте» псковичка.

Ранее необычная птица уже попадала в объектив камеры. Тогда её удалось снять на видео.

Отметим, что большой баклан – крупная птица, его длина достигает 80-100 см, размах крыльев – 130-160 см, масса – 2-3 кг.