ФОТОФАКТ Большой баклан в псковском парке
Большой баклан снова замечен в Финском парке Пскова. Фотографией поделилась на своей странице в соцсети «ВКонтакте» псковичка.
Ранее необычная птица уже попадала в объектив камеры. Тогда её удалось снять на видео.
Отметим, что большой баклан – крупная птица, его длина достигает 80-100 см, размах крыльев – 130-160 см, масса – 2-3 кг.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
09 сентября 2022
Программа «Первый на седьмом» с Михаилом Ведерниковым выйдет сегодня в эфире «7 НЕБА»