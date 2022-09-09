ТРАНСЛЯЦИЯ Достижения спортшколы «Бригантина» обсуждают в медиацентре ПАИ

15:16, 09 сентября 2022, ПАИ

Итоги деятельности псковской спортивной школы «Бригантина» за 30 лет обсуждают в медиацентре Псковского агентства информации.

С какими результатами школа пришла к юбилею? Какие цели ставит перед собой на будущее? Как записать ребенка для занятий в СШ в новом учебном году?

На эти и другие вопросы ответят председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова, тренер по волейболу СШ «Бригантина» Александр Гаврилов, директор спортивной школы «Бригантина» Сергей Горячев, тренер отделения спортивной аэробики Анжелика Алексеева, мастер спорта международного класса по дзюдо, тренер, воспитанник школы Сергей Фомин.