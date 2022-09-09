Более двух тысяч псковских полицейских обеспечивают порядок на выборах

16:21, 09 сентября 2022, ПАИ

Более 2 тысяч полицейских обеспечивают охрану общественного порядка при проведении выборов в Псковской области, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

На сегодняшний день сотрудники полиции провели проверки на избирательных участках на случай готовности к нештатным ситуациям. Полиция тесно сотрудничает с органами местного самоуправления. К каждому избирательному участку прикреплены руководители, отвечающие непосредственно за охрану общественного порядка во время выборов.

Напомним, что с сегодняшнего дня в регионе открылись 523 избирательных участка по всей Псковской области. Голосование будет проходить с 9 по 11 сентября.