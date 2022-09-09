Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Пскове установили мемориал в память о погибших при исполнении долга журналистах

У здания филиала Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании — ГТРК «Псков» появился мемориальный знак в память о погибших во время исполнения служебного долга российских журналистах, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства Псковской области.

Идея его установки принадлежит коллективу ГТРК «Псков» во главе с Натальей Юрченко.

В торжественной церемонии открытия памятного знака приняли участие представители региональной и городской власти, сотрудники и ветераны ГТРК, общественники. Они почтили память погибших журналистов минутой молчания и возложили к монументу цветы.

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова к собравшимся обратился его заместитель Александр Серавин. Вице-губернатор отметил, что журналистика — одна из самых опасных профессий: ежегодно по разным причинам погибает более 10 российских представителей этой сферы. Александр Серавин выразил слова признательности и поддержки журналистам за мужество и отвагу, которые они проявляют во время работы по донесению правды до своей аудитории, даже рискуя жизнью.

За высокий добросовестный многолетний труд и профессионализм, проявленный в работе, а также за весомый вклад в освещение политической и культурной жизни региона вице-губернатор вручил Благодарственное письмо правительства Псковской области корреспонденту ГТРК «Псков» Борису Шерстневу.

Наталья Юрченко напомнила, что установка мемориала изначально была запланирована в память о псковском коллеге — телеоператоре Валентине Янусе, погибшем от пули снайпера во время рабочей съемки в городе Грозный Чеченской республики в 1995 году. В дальнейшем идея переросла в более масштабный проект. «Сегодня мы говорим о военных корреспондентах, которые отдали свои жизни на полях сражений в годы Великой Отечественной войны, и в современных военных конфликтах», — отметила журналист.

В их честь рядом с мемориалом был заложен Сквер журналистов. В память о российских корреспондентах, операторах и режиссерах, погибших во время исполнения служебного долга, высажены деревья и кустарники — лиственницы, голубые ели, сосны, канадские тсуги и можжевельник. Высадка деревьев состоялась в рамках международной акции «Сад памяти».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

09 сентября 2022

Сотни миллионов направят на развитие туризма в Псковской области
09 сентября 2022

Начался эфир программы «Первый на седьмом» с Михаилом Ведерниковым
09 сентября 2022

Разобраться в земельном вопросе помог псковичке Александр Братчиков
09 сентября 2022

Михаилу Ведерникову презентовали обновлённые ТВ и радиостудию медиахолдинга
09 сентября 2022

О впечатлениях от детского форума в Москве рассказала псковская ученица
09 сентября 2022

ФОТОФАКТ Большой баклан в псковском парке
09 сентября 2022

Наталья Юрченко проголосовала на выборах в Псковскую гордуму
09 сентября 2022

Схема движения изменится на месяц на улице Кузбасской Дивизии в Пскове

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...