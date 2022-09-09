В Пскове установили мемориал в память о погибших при исполнении долга журналистах

15:16, 09 сентября 2022, ПАИ

У здания филиала Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании — ГТРК «Псков» появился мемориальный знак в память о погибших во время исполнения служебного долга российских журналистах, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе правительства Псковской области.

Идея его установки принадлежит коллективу ГТРК «Псков» во главе с Натальей Юрченко.

В торжественной церемонии открытия памятного знака приняли участие представители региональной и городской власти, сотрудники и ветераны ГТРК, общественники. Они почтили память погибших журналистов минутой молчания и возложили к монументу цветы.

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова к собравшимся обратился его заместитель Александр Серавин. Вице-губернатор отметил, что журналистика — одна из самых опасных профессий: ежегодно по разным причинам погибает более 10 российских представителей этой сферы. Александр Серавин выразил слова признательности и поддержки журналистам за мужество и отвагу, которые они проявляют во время работы по донесению правды до своей аудитории, даже рискуя жизнью.

За высокий добросовестный многолетний труд и профессионализм, проявленный в работе, а также за весомый вклад в освещение политической и культурной жизни региона вице-губернатор вручил Благодарственное письмо правительства Псковской области корреспонденту ГТРК «Псков» Борису Шерстневу.

Наталья Юрченко напомнила, что установка мемориала изначально была запланирована в память о псковском коллеге — телеоператоре Валентине Янусе, погибшем от пули снайпера во время рабочей съемки в городе Грозный Чеченской республики в 1995 году. В дальнейшем идея переросла в более масштабный проект. «Сегодня мы говорим о военных корреспондентах, которые отдали свои жизни на полях сражений в годы Великой Отечественной войны, и в современных военных конфликтах», — отметила журналист.

В их честь рядом с мемориалом был заложен Сквер журналистов. В память о российских корреспондентах, операторах и режиссерах, погибших во время исполнения служебного долга, высажены деревья и кустарники — лиственницы, голубые ели, сосны, канадские тсуги и можжевельник. Высадка деревьев состоялась в рамках международной акции «Сад памяти».