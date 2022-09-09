Тело британской королевы Елизаветы II везут в Эдинбург

16:42, 09 сентября 2022, ПАИ

Тело королевы Великобритании Елизаветы II, которая скончалась накануне вечером, везут в Эдинбург, сообщает ФАН.

Сначала тело королевы доставят в Холирудский дворец, затем церемония прощания продолжится в Эдинбургском соборе. После Эдинбурга тело британской королевы доставят поездом в Лондон.

Елизавета II скончалась на 97-м году жизни вечером 8 сентября. По закону британский трон перешёл принцу Чарльзу. В связи со смертью королевы Елизаветы II в Британии объявлен национальный траур – он продлится десять дней.