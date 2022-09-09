В Псковской области за сутки выздоровели от коронавируса 200 человек
Статистику по коронавирусу в Псковской области за минувшие сутки опубликовал официальный Telegram-канал Псковской области.
Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом - 117 894 (за сутки - 227).
Выздоровело - 113 554 (за сутки - 200).
Умерло - 1898 (+0).
Псков - 38055/100
Великие Луки - 17734/20
Бежаницкий район - 1520/0
Великолукский район - 2761/0
Гдовский район - 2099/3
Дедовичский район - 2940/10
Дновский район - 954/1
Красногородский район - 1045/2
Куньинский район - 1006/3
Локнянский район - 1127/3
Невельский район - 5212/0
Новоржевский район - 1234/2
Новосокольнический район - 3216/2
Опочецкий район - 3579/0
Островский район - 5701/9
Палкинский район - 1163/10
Печорский район - 2732/5
Плюсский район - 1828/8
Порховский район - 4272/5
Псковский район - 9320/19
Пустошкинский район - 1465/0
Пушкиногорский район - 1610/4
Пыталовский район - 1657/20
Себежский район - 2935/0
Струго-Красненский район - 1951/1
Усвятский район - 732/0
Иногородние (с 30.12.2020) - 46
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
Алексей Кузьмин поздравил великолучан с годовщиной образования Великолукского района