Анна Пророчица: что можно и нельзя делать в этот день
Святых Анну Пророчицу и Савву Крыпецкого вспоминают православные христиане 10 сентября, пишет calend.ru.
На Руси на Анну и Савву завершалась последняя жатва хлебов. С полей вывозили снопы, которые складывали в скирды, отсюда и название праздника, Скирдники.
Крестьяне торопились убрать хлеб до наступления ненастья и холодов. «Красно поле снопами, а гумно – скирдами», – говорили люди.
В это время славили урожай, устраивая большие праздники и ярмарки. Как ни странно, именно в этот день молились об избавлении от пьянства. А вот свататься на Анну и Савву не стоило – приход жениха в гости к родителям невесты сулил беду.
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