Анна Пророчица: что можно и нельзя делать в этот день

09:46, 10 сентября 2022, ПАИ

Святых Анну Пророчицу и Савву Крыпецкого вспоминают православные христиане 10 сентября, пишет calend.ru.

На Руси на Анну и Савву завершалась последняя жатва хлебов. С полей вывозили снопы, которые складывали в скирды, отсюда и название праздника, Скирдники.

Крестьяне торопились убрать хлеб до наступления ненастья и холодов. «Красно поле снопами, а гумно – скирдами», – говорили люди.

В это время славили урожай, устраивая большие праздники и ярмарки. Как ни странно, именно в этот день молились об избавлении от пьянства. А вот свататься на Анну и Савву не стоило – приход жениха в гости к родителям невесты сулил беду.