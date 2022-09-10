До 18 градусов потеплеет в Псковской области 11 сентября

16:31, 10 сентября 2022, ПАИ

До +18 градусов потеплеет в Псковской области 11 сентября, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области.

В воскресенье на территории региона ожидается переменная облачность, без существенных осадков.

Будет ветер ветер юго-западных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура по области: ночью 0…+5 градусов, днем +13…+18 гр.С. Атмосферное давление низкое.

Ночью и утром 11 сентября местами по Псковской области ожидаются заморозки на почве и в воздухе.