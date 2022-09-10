Лису сфотографировали в городе Дно
Лису сфотографировали жители города Дно, сообщается в группе «Дно.Порхов» в соцсети «ВКонтакте».
Животное не испугалось фотографировавших её местных жителей и продолжило свой путь дальше. «Рыжая бегает по городу и не боится», — отметил фотограф.
Специалисты считают, что хищник, вышедший к людям, необязательно болен бешенством: это может быть вязано с сезонной активностью лис. Хотя животное и не выглядит больным, комментаторы призвали дновцев, которые увидят лису на улицах города, не пытаться к ней подходить.
«Нужно быть аккуратнее, такое поведение может свидетельствовать о заболевании бешенством», — отмечают комментаторы.
Ранее лису заметили в центре Пскова.
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
Омбудсмен проверил соблюдение избирательных прав псковичей в первый день голосования
Слабовидящие избиратели могут проголосовать с помощью тифломаркеров на 4 УИК Пскова