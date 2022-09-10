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Общество

Лису сфотографировали в городе Дно

Фото: группа "Дно.Порхов".

Лису сфотографировали жители города Дно, сообщается в группе «Дно.Порхов» в соцсети «ВКонтакте».

Животное не испугалось фотографировавших её местных жителей и продолжило свой путь дальше. «Рыжая бегает по городу и не боится», — отметил фотограф.

Специалисты считают, что хищник, вышедший к людям,  необязательно болен бешенством: это может быть вязано с сезонной активностью лис. Хотя животное и не выглядит больным, комментаторы призвали дновцев, которые увидят лису на улицах города, не пытаться к ней подходить.

«Нужно быть аккуратнее, такое поведение может свидетельствовать о заболевании бешенством», — отмечают комментаторы.

Ранее лису заметили в центре Пскова.

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