Лису сфотографировали в городе Дно

17:25, 10 сентября 2022, ПАИ

Лису сфотографировали жители города Дно, сообщается в группе «Дно.Порхов» в соцсети «ВКонтакте».

Животное не испугалось фотографировавших её местных жителей и продолжило свой путь дальше. «Рыжая бегает по городу и не боится», — отметил фотограф.

Специалисты считают, что хищник, вышедший к людям, необязательно болен бешенством: это может быть вязано с сезонной активностью лис. Хотя животное и не выглядит больным, комментаторы призвали дновцев, которые увидят лису на улицах города, не пытаться к ней подходить.

«Нужно быть аккуратнее, такое поведение может свидетельствовать о заболевании бешенством», — отмечают комментаторы.

Ранее лису заметили в центре Пскова.