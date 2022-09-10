Псковский сотрудник «Зубра» взял серебро в конкурсе профмастерства
Псковский сотрудник ОСН «Зубр» занял второе место на II этапе конкурса профессионального мастерства среди 9 лучших сотрудников отделов специального назначения со всего Северо-западного федерального округа. Сообщает пресс-служба УФСИН России по Псковской области
Соревнования прошли на базе ОСН «Тайфун» в Санкт-Петербурге. В течение двух дней сотрудники спецподразделений УФСИН демонстрировали свои умения и навыки по тактике, стрельбе, физической подготовке и медицине.
Псковский боец уступил лишь коллеге из Калининградского «Бастиона».
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