Псковский сотрудник «Зубра» взял серебро в конкурсе профмастерства

17:59, 10 сентября 2022, ПАИ

Псковский сотрудник ОСН «Зубр» занял второе место на II этапе конкурса профессионального мастерства среди 9 лучших сотрудников отделов специального назначения со всего Северо-западного федерального округа. Сообщает пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Соревнования прошли на базе ОСН «Тайфун» в Санкт-Петербурге. В течение двух дней сотрудники спецподразделений УФСИН демонстрировали свои умения и навыки по тактике, стрельбе, физической подготовке и медицине.

Псковский боец уступил лишь коллеге из Калининградского «Бастиона».