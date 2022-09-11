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Общество

На жюльен хватит: «тихая охота» продолжается в Псковской области

Фотографиями найденных в лесах Псковской области грибов продолжают делиться любители «тихой охоты» в группе «ГРИБЫ Псковской/Рыбалка на Чудском» в соцсети «ВКонтакте». 

Многие отмечают, что грибов становится всё меньше. «Улов 10.09.22 года. Небольшой, на жюльен», – прокоммментировала своё фото одна из участниц группы.

Фото: группа «ГРИБЫ Псковской/Рыбалка на Чудском» в соцсети «ВКонтакте». Оксана Репина

«Решил сам убедиться, что грибов нет. Съездили в Печорский район, где в прошлом году багажник набивали — грибов нет», – написал ещё один подписчик.

Фото: группа «ГРИБЫ Псковской/Рыбалка на Чудском» в соцсети «ВКонтакте». Станислав Микшевич

«Я тоже сегодня была в Печерском! Конечно, это не грибы – слёзы! Но я всё равно рада», – поделилась любительница «тихой охоты».

Фото: группа «ГРИБЫ Псковской/Рыбалка на Чудском» в соцсети «ВКонтакте». Татьяна Коломиец

Грибники рассказывают, что сейчас в лесу чаще всего можно найти лисички и подберёзовки. А вот другие грибы и брусника встречаются гораздо реже. При этом, по их слова, «стали появляться малыши». «Сегодня удалось кое-что собрать. Грибов мало, радует только то, что малыши стали появляться. Псковский район», – делится подписчица сообщества.

Фото: группа «ГРИБЫ Псковской/Рыбалка на Чудском» в соцсети «ВКонтакте». Оксана Тиковенко

Кому-то из грибников везёт больше и удаётся собрать целые корзины грибов, в основном — подберёзовиков. Самым грибным местом сегодня они называют Гдовский район.

Фото: группа «ГРИБЫ Псковской/Рыбалка на Чудском» в соцсети «ВКонтакте». Екатерина Токаева

«Ещё немного вчерашних «шоколадок», – подписала фотографии подписчица группы «ГРИБЫ Псковской/Рыбалка на Чудском».

Фото: группа «ГРИБЫ Псковской/Рыбалка на Чудском» в соцсети «ВКонтакте». Подписчица Дарья

Фото: группа «ГРИБЫ Псковской/Рыбалка на Чудском» в соцсети «ВКонтакте». Подписчица Дарья

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