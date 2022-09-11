На жюльен хватит: «тихая охота» продолжается в Псковской области

13:52, 11 сентября 2022, ПАИ

Фотографиями найденных в лесах Псковской области грибов продолжают делиться любители «тихой охоты» в группе «ГРИБЫ Псковской/Рыбалка на Чудском» в соцсети «ВКонтакте».

Многие отмечают, что грибов становится всё меньше. «Улов 10.09.22 года. Небольшой, на жюльен», – прокоммментировала своё фото одна из участниц группы.

«Решил сам убедиться, что грибов нет. Съездили в Печорский район, где в прошлом году багажник набивали — грибов нет», – написал ещё один подписчик.

«Я тоже сегодня была в Печерском! Конечно, это не грибы – слёзы! Но я всё равно рада», – поделилась любительница «тихой охоты».

Грибники рассказывают, что сейчас в лесу чаще всего можно найти лисички и подберёзовки. А вот другие грибы и брусника встречаются гораздо реже. При этом, по их слова, «стали появляться малыши». «Сегодня удалось кое-что собрать. Грибов мало, радует только то, что малыши стали появляться. Псковский район», – делится подписчица сообщества.

Кому-то из грибников везёт больше и удаётся собрать целые корзины грибов, в основном — подберёзовиков. Самым грибным местом сегодня они называют Гдовский район.

«Ещё немного вчерашних «шоколадок», – подписала фотографии подписчица группы «ГРИБЫ Псковской/Рыбалка на Чудском».