Собор из списка ЮНЕСКО в Пскове спасут от затопления

10:54, 11 сентября 2022, ПАИ

Спасо-Преображенский собор XII века из списка всемирного наследия ЮНЕСКО в Пскове спасут от затопления с помощью дренажной системы. Об этом сообщается в Telegram-канале АНО "Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)".

Во время паводкового затопления территории Мирожского монастыря вода поступает не только со стороны реки, но из самой скалы, на которой стоит древний архитектурный ансамбль. Об этом на заседании регионального комитета по охране объектов культурного наследия напомнили авторы проекта благоустройства монастыря во время обсуждения предложений по строительству дренажной системы.

Планируется, что дренажные трубы защитят от промерзания. Их проведут в гравийной подушке специально устроенного лотка, на высоте 5-10 см от основания лотка. Вокруг собора будут устроены водооткачивающие колонки и колодцы. При устройстве водоотведения не произойдет вторжения в памятник, обещают специалисты.