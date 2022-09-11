ВИДЕО «Тема недели» на «Первом Псковском»: широка страна моя родная

13:11, 11 сентября 2022, ПАИ

В эфир телеканала «Первый Псковский» вышел очередной выпуск авторской программы «Тема недели».

На этот раз она посвящена развитию транспортного сообщения региона с другими частями страны, а также судьбе международного аэропорта Пскова. В программе: куда еще залетают самолеты из Пскова? А куда на самом деле хотят полететь псковичи? Во сколько раз увеличился пассажиропоток всего за 4 года? Прогулка по псковскому аэропорту вместе с его директором Артемом Тарасовым: комната матери и ребенка, в которой хочется поселиться, большой ремонт зала прилета и старожил аэропорта кот Василий, которого пытались утащить с собой пассажиры. В программе также ответы на вопрос, сколько пассажиров за четыре года перевезли «Ласточки», как много гостей побывали в регионе за 8 месяцев этого года.

Выпуск программы смотрите в телеграм-канале «Первого Псковского», повтор «Темы недели» можно будет увидеть в эфире телеканала в понедельник в 16:40 мск.