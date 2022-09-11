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Общество

Псковичи делятся кадрами лунной ночи

Псковичи запечатлели лунную ночь с 9 на 10 сентября и поделились кадрами в Сети.

Астроном-любитель Пётр Митрофанов сделал почти полутораминутный таймлапс светлой, благодаря полной Луне, ночи. Съёмка производилась в деревне Черняковицы Псковского района. Свою работу он выложил в сообществе «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте».

Таймлапс – разновидность покадровой замедленной съёмки, когда интервалы между съёмкой кадров строго равны между собой и автоматически задаются при помощи таймера. Этот интервал может составлять несколько секунд, минут или часов, обеспечивая многократное ускорение видимого на экране движения. Раньше таймлапс называли цейтраферной съёмкой, она считалась очень сложной. Впервые её использовал французский режиссёр Мари-Жорж-Жан Мелье в 1897 году в фильме Carrefour De L'Opera.

Кроме того, Пётр выполнил съёмку восхода полной Луны над Псковом 10 сентября и несколько фотографий спутника Земли, сияющего над Кремлём.

Фото Петра МитрофановаФото Петра Митрофанова

Ранее ПАИ писало о «лунном» видео, которое снял другой любитель небесных явлений Михаил Прохоренко. 

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