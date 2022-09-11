Псковичам предлагают заменить паспорт через сайт госулуг

21:32, 11 сентября 2022, ПАИ

Для удобства псковичам предлагают заменить паспорт через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Об этом Псковскому агентству информации сообщают в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«Каждый гражданин Российской Федерации должен помнить, что при достижении им 20 лет, а затем 45 лет необходимо подать документы на замену паспорта. Со следующего дня после того, как вы отпраздновали свое двадцати- или сорокапятилетие, у вас есть ровно месяц, чтобы подать заявление на обмен паспорта. При подаче документов с нарушением установленного законодательством срока гражданин привлекается к административной ответственности в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ», – напомнили в ведомстве.

Существует государственная услуга по выдаче и замене паспорта в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Значительно упрощает данный процесс то, что в назначенный день посетителю после представления в подразделение по вопросам миграции всех необходимых документов паспорт оформляется не более, чем за полтора часа, отмечается в сообщении.

Для того, чтобы подать заявление на замену паспорта в электронном виде, в первую очередь, необходимо зарегистрироваться на сайте госуслуги. Регистрация на портале осуществляется один раз и абсолютно бесплатно.

«Настоятельно рекомендуем зарегистрироваться на Едином портале заблаговременно, так как при достижении возраста 20 или 45 лет паспорт автоматически становится недействительным и не пройдёт проверку при регистрации», – заключили в УМВД.