Через пару лет мы все будем голосовать дистанционно - Александр Котов

22:30, 11 сентября 2022, ПАИ

Будущее за дистанционным электронным голосованием, считает председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

«Эта система будет внедряться и дальше, через пару лет мы будем все у компьютеров и в телефонах голосовать», - сказал Александр Котов в рамках онлайн-марафона «Ночь выборов» в медиацентре Псковского агентства информации.

Александр Котов отметил, что и сам зарегистрировался, чтобы проголосовать онлайн. «Это ведь занимает не так много времени, - обратил внимание спикер Собрания. - Я читал в Telegram-каналах некие возмущения, что в первые часы много людей проголосовала сразу дистанционно, ну, а как не проголосовать сразу, когда есть такая система. Это любопытство людей, желание попробовать. Если есть желание удостовериться в правильности подсчета голосов, такое право предоставляется».