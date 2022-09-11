Николай Козловский: Во время выборной кампании ситуации были разные

22:58, 11 сентября 2022, ПАИ

Во время выборной кампании ситуации были разные, сказал глава Великих Лук Николай Козловский на политическом марафоне «Ночь выборов – 2022».

«Во время выборной кампании ситуации были разные. У нас много оппонентов из других партий, которые также борются за места в Великолукской городской Думе, – отметил он. – Что касается самой выборной кампании, она шла ёмко, грамотно, всеобъемлюще».

В свою очередь глава администрации Великих Лук Андрей Беляев подчеркнул, что рассчитывает на победу кандидатов партии «Единая Россия». «За год у нас сложилось тесные рабочие взаимоотношения, благодаря которым решилось большое количество наказов. Мы ожидаем победы партийцев «Единой России», – сказал он.

Напомним, голосование на выборах в Псковской области продолжалось три дня – с 9 по 11 сентября. Трансляцию онлайн-марафона «Ночь выборов – 2022» можно смотреть на сайте ПАИ, в группе агентства в соцсети «ВКонтакте», а также в прямом эфире телеканала «Первый Псковский».